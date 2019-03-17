Дочь Майкла Джексона прокомментировала сообщения о своей госпитализации

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Американская актриса Пэрис Джексон, дочь певца Майкла Джексона, обвинила TMZ во лжи, после того как портал опубликовал сообщение о её госпитализации после попытки самоубийства.

Об этом сообщает The Wrap со ссылкой на сообщение Джексон в Twitter. При этом актриса не уточнила, что именно в сообщении портала не соответствует действительности.

Ранее в TMZ появилась информация, что Пэрис Джексон госпитализирована в США после попытки самоубийства.

В начале марта телеканал HBO показал двухсерийный документальный фильм «Покидая Неверленд». Герои картины утверждают, что, будучи детьми, подвергались сексуальным домогательствам со стороны Джексона.

Подробнее — в материале RT.

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