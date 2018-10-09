В Волгограде монумент «Родина-мать зовёт!» закроют на год для посетителей

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В Волгограде монумент «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане закроют на год для посетителей, сообщает kp.ru.
В Волгограде монумент «Родина-мать зовёт!» закроют на год для посетителей
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Все работы на главном монументе должны быть завершены к 9 мая 2020 года — к 75-летию Победы. Это даже не обсуждается», — заявил директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев.

По его словам, установка лесов запланирована ориентировочно на февраль-март 2019 года.

Кроме того, в следующем году планируется реставрация стен-руин и лестницы между ними. Финансирование предварительно согласовало Минкультуры России. Проход для посетителей в этом месте перекроют частично.

Также в перспективе на ближайшие пять лет реставрация остальных скульптур на Мамаевом кургане.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что частичную реставрацию крепости Чембало в Крыму оценили в 150 млн рублей.

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