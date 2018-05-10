Фонд кино и Минкультуры договорились о взаимодействии в вопросах взыскания долгов с кинокомпаний

Министерство культуры России и Фонд кино будут взаимодействовать по вопросам взыскания средств с недобросовестных кинокомпаний. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Фонд кино обратился в Минкультуры России с просьбой о взаимодействии по вопросам взыскания средств с недобросовестных кинокомпаний, которым были предоставлены денежные средства на производство фильмов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за последние четыре года семь компаний не выпустили фильмы, на которые государством были выделены средства, а семнадцать — не вернули предоставленные на возвратной основе средства.

По словам директора департамента кинематографии Минкультуры Ольги Любимовой, не отвечающие по обязательствам организации не допустят к участию в конкурсах министерства и Фонда кино.

«Минкультуры России обратилось в Генпрокуратуру по поводу ряда недобросовестных кинокомпаний, получавших с 2008 года от ведомства и Фонда кино средства на поддержку производства и проката кинофильмов. Ни эти компании, ни их руководители, ни учредители, ни аффилированные с ними структуры не получат господдержку от Министерства культуры и Фонда кино до момента исполнения обязательств перед государством или полного погашения долгов», — подчеркнул министр культуры Владимир Мединский.

В списке, опубликованном ведомством, значится 23 киноленты, средства на производство которых не были возвращены. В их числе — «Защитники» Сарика Андреасяна и «Герой» Юрия Васильева с Димой Биланом в главной роли.

Ранее режиссёр Фёдор Бондарчук в интервью газете «Известия» рассказал о том, какое количество фильмов снимается в Москве.