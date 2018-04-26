В Московском музее современного искусства покажут выставку-пьесу

В четверг, 26 апреля, в Московском музее современного искусства открывается кроссдисциплинарный проект, подготовленный совместно с фондом V-A-C.

Как отметили создатели проекта, выставка — а она получила название «Генеральная репетиция» — заимствует приёмы театральной постановки и «пересматривает устоявшиеся способы экспонирования искусства и взаимодействия со зрителями».

«Генеральная репетиция» разбита на три акта и предлагает посмотреть на художественные произведения как на действующие лица, обладающие собственной биографией, характером и ролями, которые меняются в зависимости от сценария», — поясняют кураторы.

Первый акт продлится до 12 июня. Текст к нему написан объединением «Театр взаимных действий» по мотивам пьесы А.П. Чехова «Чайка».

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