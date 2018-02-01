Мэтт Дэймон заявил, что с удовольствием сыграл бы русского персонажа

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Голливудский актёр Мэтт Дэймон заявил, что с удовольствием сыграл бы русского персонажа, но не знает, кого именно. Об этом он рассказал изданию kp.ru.
Мэтт Дэймон заявил, что с удовольствием сыграл бы русского персонажа
  • globallookpress.com
  • © Daziram/Geisler-Fotopress

«Русских я ещё не играл, можно было бы попробовать что-то новое, я бы не отказался», — сообщил Дэймон.

Вместе с тем, по его словам, актёры могут лишь реагировать на предложения режиссёров, а таковых пока нет.

Ранее кинокритик, журналист Давид Шнейдеров в беседе с НСН прокомментировал слова актёра Павла Майкова о сериале «Бригада».

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