Кинокритик прокомментировал слова Павла Майкова о «Бригаде»

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Кинокритик, журналист Давид Шнейдеров в беседе с НСН прокомментировал слова актёра Павла Майкова о сериале «Бригада».
Кинокритик прокомментировал слова Павла Майкова о «Бригаде»
  • © Кадр из сериала «Бригада»

По словам эксперта, «Бригада» отчасти напоминает фильмы «Однажды в Америке» и «Крёстный отец», но если в картинах Серджо Леоне и Фрэнсиса Форда Копполы ненависть к бандитизму была видна, то российский сериал бандитов романтизировал.

Как отметил Шнейдеров, радует только то, что время подобных проектов прошло.

«Главный вред «Бригады» в том, что это безумно талантливое кино и ребята талантливо сыграли. Молодцы, что они смогли отделаться от образов своих персонажей», — добавил кинокритик.

Ранее сообщалось, что Майков назвал «Бригаду» преступлением против России.

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