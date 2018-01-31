Павел Майков назвал «Бригаду» преступлением против России

Короткая ссылка
Актёр Павел Майков заявил, что сериал «Бригада», в котором он исполнил одну из главных ролей, является преступлением перед Россией. Об этом он сказал в интервью газете «Вечерняя Москва».
Павел Майков назвал «Бригаду» преступлением против России
  • © Кадр из сериала «Бригада»

По его словам, с момента выхода «Бригады» в российском кинематографе «больше ничего не появилось, что бы так заразило, вдохновило народ».

«Мне как актёру сериал «Бригада» принёс пользу — известность, а обществу, людям — вред. «Бригада» — это преступление перед Россией, в котором я участвовал», — сказал Майков.

По его словам, во время показа сериала «улицы опустели, преступность уменьшилась — все сидели и смотрели «Бригаду».

В августе 2017 года сообщалось, что Майков и его коллеги по «Бригаде» Сергей Безруков и Дмитрий Дюжев попали в базу данных украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Культура
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru