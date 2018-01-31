Павел Майков назвал «Бригаду» преступлением против России

Актёр Павел Майков заявил, что сериал «Бригада», в котором он исполнил одну из главных ролей, является преступлением перед Россией. Об этом он сказал в интервью газете «Вечерняя Москва».

По его словам, с момента выхода «Бригады» в российском кинематографе «больше ничего не появилось, что бы так заразило, вдохновило народ».

«Мне как актёру сериал «Бригада» принёс пользу — известность, а обществу, людям — вред. «Бригада» — это преступление перед Россией, в котором я участвовал», — сказал Майков.

По его словам, во время показа сериала «улицы опустели, преступность уменьшилась — все сидели и смотрели «Бригаду».

В августе 2017 года сообщалось, что Майков и его коллеги по «Бригаде» Сергей Безруков и Дмитрий Дюжев попали в базу данных украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма.