Американская писательница Сью Графтон умерла в возрасте 77 лет

Американская писательница Сью Графтон, известная как автор детективов, умерла в Калифорнии в возрасте 77 лет. Об этом сообщает ABC со ссылкой на заявление дочери Графтон.

Отмечается, что наиболее популярными произведениями автора были книги из «алфавитной серии», в частности, «А» — значит «Алиби», «Б» — значит «Беглец».

Sue Grafton, author of the best-selling "alphabet series" of mystery novels, has died. She was 77. https://t.co/v5O0yniBB6pic.twitter.com/0u3n1LOaDr — ABC News (@ABC) 29 декабря 2017 г.

По словам дочери писательницы, Графтон умерла после двух лет борьбы с диагностированным несколько лет назад раком.

Ранее сообщалось, что единственная дочь испанского диктатора Франсиско Франко Кармен скончалась на 92-м году жизни в своём доме в Мадриде.