Американская писательница Сью Графтон умерла в возрасте 77 лет

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Американская писательница Сью Графтон, известная как автор детективов, умерла в Калифорнии в возрасте 77 лет. Об этом сообщает ABC со ссылкой на заявление дочери Графтон.

Отмечается, что наиболее популярными произведениями автора были книги из «алфавитной серии», в частности, «А» — значит «Алиби», «Б» — значит «Беглец».

По словам дочери писательницы, Графтон умерла после двух лет борьбы с диагностированным несколько лет назад раком.

Ранее сообщалось, что единственная дочь испанского диктатора Франсиско Франко Кармен скончалась на 92-м году жизни в своём доме в Мадриде.

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