В Испании умерла единственная дочь Франсиско Франко

Единственная дочь испанского диктатора Франсиско Франко Кармен скончалась на 92-м году жизни в своём доме в Мадриде.

Об этом сообщает 20 minutos со ссылкой на её дочь Кармен Мартинес Бордиу.

Отмечается, что у Кармен Франко был диагностирован рак.

Кармен Франко родилась 14 февраля 1926 года в Овьедо.

После смерти Франсиско Франко в 1975 году король Испании Хуан Карлос I присвоил ей титул герцогини де Франко.