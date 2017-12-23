Отец Мэтта Дэймона умер после продолжительной борьбы с раком

Короткая ссылка
Отец Мэтта Дэймона — Кент Дэймон — скончался в возрасте 74 лет. Мужчина в течение долгого времени пытался излечиться от рака.

Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что он умер 14 декабря в Массачусетсе, но известно об этом стало лишь недавно.

По данным телеканала, он страдал от множественной миеломы, которую также называют раком крови.

Данное заболевание ему диагностировали в 2010 году.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Культура
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119