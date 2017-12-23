Отец Мэтта Дэймона умер после продолжительной борьбы с раком
Отец Мэтта Дэймона — Кент Дэймон — скончался в возрасте 74 лет. Мужчина в течение долгого времени пытался излечиться от рака.
Об этом сообщает Fox News.
Kent Damon dies aged 74 after battle with bone marrow cancerhttps://t.co/2s2QbqLnEM— The Sun (@TheSun) 23 декабря 2017 г.
Отмечается, что он умер 14 декабря в Массачусетсе, но известно об этом стало лишь недавно.
По данным телеканала, он страдал от множественной миеломы, которую также называют раком крови.
Данное заболевание ему диагностировали в 2010 году.
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