Отец Мэтта Дэймона умер после продолжительной борьбы с раком

Отец Мэтта Дэймона — Кент Дэймон — скончался в возрасте 74 лет. Мужчина в течение долгого времени пытался излечиться от рака.

Об этом сообщает Fox News.

Kent Damon dies aged 74 after battle with bone marrow cancerhttps://t.co/2s2QbqLnEM — The Sun (@TheSun) 23 декабря 2017 г.

Отмечается, что он умер 14 декабря в Массачусетсе, но известно об этом стало лишь недавно.

По данным телеканала, он страдал от множественной миеломы, которую также называют раком крови.

Данное заболевание ему диагностировали в 2010 году.