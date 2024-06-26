Специалист Цвинария рассказал об особенностях работы нутрициолога

Семейный нутрициолог, бренд-директор Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Антонина Цвинария рассказала о специфике своей работы.

«Нутрициолог помогает с налаживанием питания, модификацией образа жизни, мотивацией, восполнением энергии и полезными привычками», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, нутрициолог не должен рекомендовать большое количество БАД, лекарственные препараты или инъекции. Это выходит за рамки его компетенций.

Если есть проблемы с самочувствием или хронические заболевания, то ответственный нутрициолог направит к врачу на диагностику.

«Далее, если доктор посчитает необходимым, он назначит лечение и будет работать в паре с нутрициологом, проводя стратегию оздоровления и доверяя консультанту по питанию ежедневное сопровождение клиента», — сказала эксперт.

Ранее диетолог Полина Журавлёва рассказала, как разработать план правильного питания.