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Диетолог Журавлёва рассказала, как разработать план питания

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Диетолог Полина Журавлёва рассказала, как разработать план правильного питания.
Диетолог Журавлёва рассказала, как разработать план питания
  • Gettyimages.ru

«Мы привыкли воспринимать диету как временную меру, как строгие ограничения, которые нужно пережить, чтобы «вернуться к нормальной жизни». Но здоровая жизнь — это не кратковременная диета, а постоянный процесс сознательного выбора правильных продуктов и привычек», — заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

По её словам, сначала нужно проконсультироваться со специалистом, особенно если есть хронические заболевания или ограничения в питании.

Также стоит проанализировать особенности своего текущего питания и определить цели. Не стоит менять всё сразу — можно начать с малого, например увеличить потребление фруктов и овощей.

Питание должно быть разнообразным.

Ранее врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова в разговоре с газетой «Известия» дала советы, как питаться в жаркую погоду.

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