Диетолог Журавлёва рассказала, как разработать план питания

Диетолог Полина Журавлёва рассказала, как разработать план правильного питания.

«Мы привыкли воспринимать диету как временную меру, как строгие ограничения, которые нужно пережить, чтобы «вернуться к нормальной жизни». Но здоровая жизнь — это не кратковременная диета, а постоянный процесс сознательного выбора правильных продуктов и привычек», — заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

По её словам, сначала нужно проконсультироваться со специалистом, особенно если есть хронические заболевания или ограничения в питании.

Также стоит проанализировать особенности своего текущего питания и определить цели. Не стоит менять всё сразу — можно начать с малого, например увеличить потребление фруктов и овощей.

Питание должно быть разнообразным.

Ранее врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова в разговоре с газетой «Известия» дала советы, как питаться в жаркую погоду.