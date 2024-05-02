В Челябинской области ожидается усиление ветра до 18 м/с 4 мая

Синоптики предупредили о непогоде в Челябинской области в ближайшие выходные.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«В ночь на 4 мая ожидается 0...-5 °С, местами заморозки до -3 °С. В ночь на 5 мая — заморозки до -5 °С», — отмечается в сообщении.

Днём 4 и 5 мая температура воздуха составит +3...+10 °С. Порывы ветра в субботу могут достигать 15—18 м/с, в воскресенье — до 13 м/с.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о похолодании в Москве.