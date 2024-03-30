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Биолог Лялина назвала полезные свойства томатного сока

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Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала, какими полезными свойствами обладает томатный сок.
Биолог Лялина назвала полезные свойства томатного сока
  • Gettyimages.ru

«Томаты, из которых готовят томатный сок, на 90% состоят из воды. Соответственно, сок этот относится к диетическим. Он полон витаминов А, С, В6, РР, К, Мg, органических кислот и пектиновых веществ», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, в помидорах также содержится ликопин — природный краситель с антиоксидантными свойствами.

«Больше всего ликопина в кожуре и переспелых помидорах. При приготовлении томатного сока (например, кипячении или стерилизации) часть витаминов разрушается, а вот количество ликопина, напротив, растёт при любой термической обработке», — добавила Лялина.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

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