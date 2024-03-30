Биолог Лялина назвала полезные свойства томатного сока
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«Томаты, из которых готовят томатный сок, на 90% состоят из воды. Соответственно, сок этот относится к диетическим. Он полон витаминов А, С, В6, РР, К, Мg, органических кислот и пектиновых веществ», — заявила она в беседе с газетой «Известия».
По её словам, в помидорах также содержится ликопин — природный краситель с антиоксидантными свойствами.
«Больше всего ликопина в кожуре и переспелых помидорах. При приготовлении томатного сока (например, кипячении или стерилизации) часть витаминов разрушается, а вот количество ликопина, напротив, растёт при любой термической обработке», — добавила Лялина.
Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.