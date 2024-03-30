Биолог Лялина назвала полезные свойства томатного сока

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала, какими полезными свойствами обладает томатный сок.

«Томаты, из которых готовят томатный сок, на 90% состоят из воды. Соответственно, сок этот относится к диетическим. Он полон витаминов А, С, В6, РР, К, Мg, органических кислот и пектиновых веществ», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, в помидорах также содержится ликопин — природный краситель с антиоксидантными свойствами.

«Больше всего ликопина в кожуре и переспелых помидорах. При приготовлении томатного сока (например, кипячении или стерилизации) часть витаминов разрушается, а вот количество ликопина, напротив, растёт при любой термической обработке», — добавила Лялина.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.