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В Хакасии ещё на сутки продлили режим «чёрного неба»

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В Хакасии продлили режим «чёрного неба» ещё на сутки, заявили в региональном Минприроды.
В Хакасии ещё на сутки продлили режим «чёрного неба»
  • Gettyimages.ru
  • © Yuriy Beyger

Об этом сообщает ОТР.

В Абакане и Черногорске из-за метеоусловий в воздухе могут оставаться вредные примеси. В таком случае предприятия должны снижать выбросы в атмосферу.

Также стало известно, что в Татарстане вечером 29 января и весь день 30 января возможны метель и гололёд, передаёт inkazan.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Порывы ветра могут достигать 15—16 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 °С, днём до 0 °С.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал о тёплой погоде в столице в ближайшую неделю.

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