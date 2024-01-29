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Синоптик Шувалов спрогнозировал тёплую погоду в Москве на этой неделе

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Синоптик Александр Шувалов рассказал о тёплой погоде в столице в ближайшую неделю.
Синоптик Шувалов спрогнозировал тёплую погоду в Москве на этой неделе
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

«От -5 до 0 °С ожидается температура. Может быть слабая оттепель в центре города во вторник и четверг. Учитывая, что количество осадков уже зашкаливает и высота сугробов в полтора раза выше, чем положено по климату для этих дат, то осадков ожидается немного. Вероятность их выше 50% во вторник, в четверг и пятницу», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Он также отметил, что температура воздуха будет на четыре-пять градусов выше обычной для конца января — начала февраля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях на территории некоторых регионов России в предстоящие дни.

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