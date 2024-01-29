Синоптик: практически на всей территории страны температура будет выше нормы
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По словам специалиста, практически на всей территории страны температура будет существенно выше нормы.
«Особенно на севере европейской России и азиатской части страны. Температуры будут выше нормы на 8—10 °С. В конце января и начале февраля нормы очень низкие, поэтому вместо 40-градусных морозов будут 30-градусные... Связано это с тем, что по Северному Ледовитому океану перемещается циклон, который несёт огромное количество тепла с Атлантики. Поэтому, как говорят синоптики, «Север перекрыт» — холодные воздушные массы севера не будут поступать в умеренные широты и там будет очень тёплая погода», — рассказал Вильфанд.
Он отметил, что в столице в течение всей недели температура будет выше нормы на 5—6 °С, что больше соответствует четвёртой пятидневке марта.
А вот на юге европейской части России, добавил собеседник RT, температурный фон около нормы.
«В Краснодарском крае температура будет такая же, как в Москве. Ночью небольшие отрицательные температуры, а днём небольшие положительные», — рассказал синоптик.
Также прогнозируется очень сильный ветер на побережье европейской части России.
«В Мурманской области ветер будет достигать 35 м/с. В Ненецком автономном округе до 30 м/с. Это по-настоящему опасное событие», — заключил Вильфанд.
Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал о погоде в Москве на предстоящей рабочей неделе.