Синоптик Варакин рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей рабочей неделе.

Специалист отметил, что относительно прохладная погода заканчивается завтра.

«Ночь ещё будет холодная — -10...-12 °С по области, по Москве — -9...-11 °С. Завтра днём в Москве -2...-4 °С, преимущественно без осадков. В целом погода в первой половине недели будет определяться северо-восточной периферией антициклона. Поэтому будет переменная облачность, без осадков. Затем будет повышение температуры, сильная гололедица. Со вторника небольшие осадки в виде мокрого снега. Температура днём — 0...+2 °С, но ночью всё равно ещё будет -3...-8 °С. Поэтому с учётом температур будет очень скользко, на дорогах гололедица», — рассказал Варакин.

Он добавил, что во второй половине недели погода будет более облачная, ожидаются осадки.

«Сильных снегопадов не ждём. Температура будет 0...-2 °С как в четверг, так и в пятницу. В субботу ещё выше температура — -2...+3 °С. В ночные часы — 0...-5 °С. С четверга на пятницу в Москве и на юго-западе Подмосковья возможно -3...+2 °С. Давление у нас в основном будет чуть ниже нормы, особенно во второй половине недели. А давление выше нормы будет с сегодняшнего дня до вторника», — заключил собеседник RT.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал о погоде в Москве и области в выходные.