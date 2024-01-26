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Синоптик Ильин рассказал о гололедице в Москве

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Анастасия Белоусова
Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в Москве и области на выходные.
Синоптик Ильин рассказал о гололедице в Москве
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

По прогнозу синоптика, в Москве немного похолодает на выходных.

«В субботу и в воскресенье -3...-5 °С в Москве, по области от -2 °С до -7 °С. Небольшой снег и в субботу и в воскресенье. Преимущественно облачная погода. В воскресенье с прояснениями. На дорогах сохранится гололедица, атмосферное давление будет расти: в субботу 750 мм ртутного столба, в воскресенье — 760-762 мм ртутного столба», — поделился Ильин.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о несильном морозе, который ожидает жителей столицы в выходные.

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