Синоптик Ильин рассказал о гололедице в Москве

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в Москве и области на выходные.

По прогнозу синоптика, в Москве немного похолодает на выходных.

«В субботу и в воскресенье -3...-5 °С в Москве, по области от -2 °С до -7 °С. Небольшой снег и в субботу и в воскресенье. Преимущественно облачная погода. В воскресенье с прояснениями. На дорогах сохранится гололедица, атмосферное давление будет расти: в субботу 750 мм ртутного столба, в воскресенье — 760-762 мм ртутного столба», — поделился Ильин.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о несильном морозе, который ожидает жителей столицы в выходные.