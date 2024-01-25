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Синоптик Позднякова спрогнозировала лёгкий мороз в Москве в выходные

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Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о несильном морозе, который ожидает жителей столицы в выходные.
Синоптик Позднякова спрогнозировала лёгкий мороз в Москве в выходные
  • Gettyimages.ru

«В субботу и воскресенье местами возможен небольшой снежок, температура в ночные часы в субботу -6...-8 °С, дневная температура -2...-4 °С, ветер северный. В воскресенье ночью попрохладнее, до -9 °С, а дневные температуры останутся на том же уровне», — сказала эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Она также отметила, что температура воздуха вернётся к климатической норме. По словам синоптика, сейчас она выше нормы на пять-шесть градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях на территории некоторых регионов России в предстоящие дни.

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