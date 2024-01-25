Синоптик Вильфанд рассказал о погодных аномалиях на территории России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях на территории некоторых регионов России в предстоящие дни.

По словам собеседника RT, сейчас в столице заметная аномалия.

«Вчерашняя аномалия температур составила более 5 °C, температура была на 5,3 °C выше нормы. Мы это чувствуем, поскольку оттепель. Сегодня, по расчётам, эта аномалия будет больше 6 °C. Такой температурный фон соответствует концу второй и началу третьей декады марта. То есть погода в Москве сейчас опережает своё развитие примерно на два месяца», — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что данное явление повлечёт за собой возникновение гололедицы.

«Гололедица сегодня, температура -1...+1 °C. Подтаявший снег будет подмерзать, потом оттаивать и опять подмерзать. Нужно очень внимательно следить за тем, что на дороге, особенно на тротуарах. И внимательно следить, когда проходите возле домов, не свисает ли снег. Потому что сход с домов снега довольно интенсивный, так как снег мокрый и плотный, тяжесть большая», — пояснил специалист.

Наиболее опасные погодные условия, по его словам, прогнозируются в Краснодарском крае, Крыму и на Сахалине.

«Если в Приморье ветер постепенно утихает, то на Сахалине, который в тылу циклона, и очень низкая температура, и сильный ветер. Температура -25...-30 °C, а это для Сахалина очень низкая температура. Ветер до 30—32 м/с. И юг европейской России. Сегодня и завтра сложная погода. Осадки в виде снега и мокрого снега, дождя и усиление ветра до 25 м/с. В Крыму это и восток, и южный берег Крыма. Там сильный ветер и сильные осадки», — заключил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о гололедице в Москве в ближайшие дни.