Синоптик Леус предупредил о гололедице в Москве в ближайшие дни

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.

По словам специалиста, сегодня в столице оттепель, температура около 0...+2 °С.

«Пасмурная погода и небольшие осадки в смешанной фазе. Может быть и слабый мокрый снег, и слабый дождь», — добавил Леус.

С завтрашнего дня, по его словам, на погоду в столичном регионе будет оказывать влияние североатлантический циклон, который сместится из Скандинавии через северо-западные регионы России.

«Москва и окрестности сначала будут находиться на его западной, потом северо-западной, а потом и на северной периферии. Погода в четверг и пятницу останется облачной. Время от времени будет кружить снег. Появится гололедица, местами сильная. И температура начнёт постепенно понижаться. Завтра днём в Москве около 0 °С. В пятницу -3...-1 °С», — отметил собеседник RT.

Он добавил, что, по прогнозу, в выходные Москва будет находиться на периферии циклона.

«Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. По ночам до -8...-5 °С, днём же -5...-2 °С», — заключил синоптик.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал о сильных снегопадах на Камчатке и Сахалине.