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Синоптик Ильин спрогнозировал снегопады на Камчатке и Сахалине

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Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о сильных снегопадах на Камчатке и Сахалине.
Синоптик Ильин спрогнозировал снегопады на Камчатке и Сахалине
  • Gettyimages.ru
  • © PavelSinitcyn

Он отметил, что в Приморском крае погода будет налаживаться: сегодня осадки несущественные, завтра уже без осадков.

«На Сахалине и на Камчатке циклон сохранит своё влияние, и там продолжится сильный ветер, снегопады, метели, снега выпадет очень много. Сегодня и завтра — более 50 см, а учитывая скорость ветра, снежные заносы будут наметать сугробы до 1,5 м, а то и выше», — поделился Ильин.

Ранее стало известно, что сильный шторм с высотой волн более 6 м ожидается на юге Татарского пролива в ночь на 24 января.

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