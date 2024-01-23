Синоптик Ильин спрогнозировал снегопады на Камчатке и Сахалине

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о сильных снегопадах на Камчатке и Сахалине.

Он отметил, что в Приморском крае погода будет налаживаться: сегодня осадки несущественные, завтра уже без осадков.

«На Сахалине и на Камчатке циклон сохранит своё влияние, и там продолжится сильный ветер, снегопады, метели, снега выпадет очень много. Сегодня и завтра — более 50 см, а учитывая скорость ветра, снежные заносы будут наметать сугробы до 1,5 м, а то и выше», — поделился Ильин.

Ранее стало известно, что сильный шторм с высотой волн более 6 м ожидается на юге Татарского пролива в ночь на 24 января.