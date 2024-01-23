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У Сахалина прогнозируется шторм с волнами более шести метров

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Сильный шторм с высотой волн более 6 м ожидается на юге Татарского пролива в ночь на 24 января.

Информация об этом появилась в Telegram-канале агентства по делам ГО и ЧС, пожарной безопасности Сахалинской области.

«В ночь на 24 января на юге Татарского пролива ожидается сильное волнение 6 м и более», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве заявили об очень быстром обледенении судов (2 см/ч и более).

Ранее во Владивостоке из-за сильного ветра ввели режим повышенной готовности.

Также в Ижевске зафиксировали новые рекорды по количеству снега.

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