У Сахалина прогнозируется шторм с волнами более шести метров
Информация об этом появилась в Telegram-канале агентства по делам ГО и ЧС, пожарной безопасности Сахалинской области.
«В ночь на 24 января на юге Татарского пролива ожидается сильное волнение 6 м и более», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве заявили об очень быстром обледенении судов (2 см/ч и более).
Ранее во Владивостоке из-за сильного ветра ввели режим повышенной готовности.
Также в Ижевске зафиксировали новые рекорды по количеству снега.