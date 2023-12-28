В Челябинской области предупредили о метели и усилении ветра до 18 м/с в пятницу

Спасатели Челябинской области выпустили предупреждение о метели и усилении ветра до 18 м/с.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«По прогнозам Челябинского ЦГМС, 29 декабря местами в области ожидается сильный снег. В отдельных районах возможны метели. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду», — уточнили в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, на дорогах могут появляться снежные заносы и гололёд.

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