Синоптик Шувалов спрогнозировал сильные перепады температур в Москве

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал в Москве резкие изменения погоды во время январских каникул.

«В начале зимы предсказывалось, что зима будет полна таких резких и больших перепадов — от тепла к холоду и наоборот», — заявил эксперт в беседе с НСН.

Как отметил специалист, холод сначала накопится на северо-востоке Русской равнины, а потом в районе 1—2 января пойдёт на юг.

«Погода на каникулы как раз это подтвердит, потому что до 30—31 декабря у нас будет небольшой плюс (+1 °С), а дня через два будет уже минусовая температура и сразу 20 °С», — заключил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшие дни.