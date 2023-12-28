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Синоптик Шувалов спрогнозировал сильные перепады температур в Москве

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал в Москве резкие изменения погоды во время январских каникул.
Синоптик Шувалов спрогнозировал сильные перепады температур в Москве
  • Gettyimages.ru

«В начале зимы предсказывалось, что зима будет полна таких резких и больших перепадов — от тепла к холоду и наоборот», — заявил эксперт в беседе с НСН.

Как отметил специалист, холод сначала накопится на северо-востоке Русской равнины, а потом в районе 1—2 января пойдёт на юг.

«Погода на каникулы как раз это подтвердит, потому что до 30—31 декабря у нас будет небольшой плюс (+1 °С), а дня через два будет уже минусовая температура и сразу 20 °С», — заключил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшие дни.

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