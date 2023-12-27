Синоптик Вильфанд предупредил о росте атмосферного давления в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшие дни.

Специалист отметил, что в Москве погода будет определяться циклонической деятельностью.

«Завтра будет промежуточный гребень, синоптики ласково называют его «гребешок» давления, при котором давление повысится и практически дойдёт до нормы. Ночные температуры -4...-6 °С в Москве, по области до -8 °С. Днём максимальные значения -2...-4 °С. В пятницу ночью -4...-8 °С, а днём потеплеет в связи с приближением западного циклона», — рассказал Вильфанд.

Он отметил, что в субботу температура будет на пять-шесть градусов выше климатической нормы.

«Будут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и даже мороси. Особое внимание, конечно, нужно обращать на тротуары из-за гололедицы. В воскресенье в первой половине дня погода около нуля. Самая загадка и интрига в том, какая погода будет 1 января. Если в двух словах, два циклонических образования с запада и востока и два антициклонических образования с севера и юга. А Москва будет находиться в ложбине низкого давления циклона запада и востока и по меридиану (в зоне. — RT) антициклонов. И от того, кто «победит», зависит и погода», — заключил собеседник RT.

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