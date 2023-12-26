Врач Кабычкин рассказал о влиянии низкого атмосферного давления на самочувствие

Заслуженный врач России Андрей Кабычкин рассказал в беседе с RT, как низкое атмосферное давление может отразиться на самочувствии человека.

Как отметил врач, падение и подъём атмосферного давления, безусловно, влияют на человеческий организм, особенно на тех людей, которые являются метеозависимыми.

«То есть имеющих хронические заболевания: сердечно-сосудистой системы, бронхолёгочной, заболевания почек. Наш организм подстраивается под окружающую среду, но если адаптация артериального давления под наружное атмосферное давление нарушена, то человек испытывает дискомфорт, слабость, вялость, повышенную утомляемость, головные боли, потливость, слезливость. Это называется метеопатия», — объяснил собеседник RT.

Кроме того, эксперт назвал способы борьбы с таким состоянием.

«Физическая активность, витамины, стабилизация артериального давления, прогулки на свежем воздухе, кислородные ингаляции для тех, кто не выходит на улицу, — всё это способствует избавлению от этого недуга. Если симптомы зашкаливают, нужно вызывать врача», — заключил Кабычкин.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве зафиксирован суточный рекорд по низкому атмосферному давлению.