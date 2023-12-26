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Синоптик заявил о суточном рекорде по низкому атмосферному давлению в Москве

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве зафиксирован суточный рекорд по низкому атмосферному давлению.
Синоптик заявил о суточном рекорде по низкому атмосферному давлению в Москве
  • © РИА Новости / Сергей Пятаков

Об этом он написал в своём Telegram.

«Как и ожидалось, вторник в Москве начался с суточного рекорда низкого атмосферного давления. С началом суток показания барометров оказались ниже прежнего рекорда, а к 05:00 атмосферное давление на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, упало до 724,4 мм рт. ст.», — рассказал Леус.

По его словам, ранее рекорд суточного атмосферного давления был установлен 26 декабря 1975 года, тогда было зафиксировано давление на уровне 728,4 мм рт. ст.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал перепады давления и температуры в Москве.

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