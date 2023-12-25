Синоптик Шувалов спрогнозировал перепады давления и температуры в Москве

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в столичном регионе в предновогоднюю неделю.

В беседе с «Радио 1» синоптик отметил, что в ближайшие дни возможны перепады давления и смена температуры.

«Завтра, 26 декабря, будет повышение температуры до 0…+1 °С, потом температура уйдёт вниз, и в среду будет уже -2…-4 °С. В четверг давление подрастёт очень хорошо, выйдет на норму, температура опустится до 4—6 градусов мороза», — заявил Шувалов.

По его словам, это продлится недолго, поскольку в пятницу ожидается снег, переходящий в дождь, и повышение температуры до положительных значений.

Со своей стороны, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается мягкая, аномально тёплая погода.

«Температура выше нормы примерно на четыре градуса. Это много, аномалия значительная. Более конкретно это означает, что и днём, и ночью 31-го и 1-го числа температура -4...+1 °С», — сообщил Вильфанд.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Кемеровской области в преддверии Нового года.