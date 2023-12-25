Синоптики рассказали о погоде в Кемеровской области в преддверии Нового года

В кемеровском Гидрометцентре рассказали о погоде в Кемеровской области в предновогоднюю неделю. Во вторник, 26 декабря, возможна переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман и изморозь, на дорогах гололёд.

Об этом сообщает «Сiбдепо».

Температура воздуха ночью до -15 °С, днём до +1 °С. Порывы ветра до 12 м/с.

В среду, 27 декабря, ночью ожидается снег, до -8 °С. Днём 0 °С. Ветер до 17 м/с.

В ночь на четверг, 28 декабря, прогнозируется до -18 °С. Днём 0 °С, местами до -10 °С. Порывы ветра до 18 м/с.

Также стало известно, что в Ростовской области с 26 декабря ожидаются умеренные дожди, при похолодании — мокрый снег. Ветер может усилиться до 20 м/с, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на прогноз регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха в ночь на вторник составит до -2 °С, днём +9...+11 °С.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области объявили штормовое предупреждение до 26 декабря.