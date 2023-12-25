В Челябинской области объявили штормовое предупреждение до 26 декабря

Синоптики Челябинской области объявили штормовое предупреждение до вторника, 26 декабря.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный гидрометеоцентр.

Ночью и днём 26 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный снег, метели, гололёд, налипание мокрого снега на провода. Ветер до 25 м/с.

Также стало известно, что в ХМАО на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск из-за обледенения дорожного покрытия введено временное ограничение движения транспорта до улучшения погодных условий, передаёт «Тюменская область сегодня» со ссылкой на Госавтоинспекцию Югры.

Кроме того, ограничено движение для всех видов транспорта на участке автодороги Нефтеюганск — Сургут в направлении Тюмени.

Автомобилистов призвали отложить загородные поездки до улучшения погодных и дорожных условий.

Ранее синоптики спрогнозировали в Приморском крае снегопады в преддверии новогодних праздников.