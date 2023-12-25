RT в Telegram
Подпишись

В Приморье ожидаются снегопады в преддверии Нового года

Короткая ссылка
Синоптики спрогнозировали в Приморском крае снегопады в преддверии новогодних праздников.
В Приморье ожидаются снегопады в преддверии Нового года
  • Gettyimages.ru
  • © Brasil2

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на «Примгидромет».

Отмечается, что из-за перемещения циклона из Китая снег будет идти на большей части территории края.

В ночь на вторник, 26 декабря, появится облачность, утром возможен небольшой снег. Температура воздуха составит -7…-9 °C. Днём — до -2…-5 °C.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT спрогнозировал переменчивую погоду на неделе в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить