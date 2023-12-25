В Приморье ожидаются снегопады в преддверии Нового года

Синоптики спрогнозировали в Приморском крае снегопады в преддверии новогодних праздников.

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на «Примгидромет».

Отмечается, что из-за перемещения циклона из Китая снег будет идти на большей части территории края.

В ночь на вторник, 26 декабря, появится облачность, утром возможен небольшой снег. Температура воздуха составит -7…-9 °C. Днём — до -2…-5 °C.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT спрогнозировал переменчивую погоду на неделе в Москве.