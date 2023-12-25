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Синоптик Шувалов спрогнозировал «метеорологические качели» в Москве

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT спрогнозировал переменчивую погоду на неделе в Москве.
Синоптик Шувалов спрогнозировал «метеорологические качели» в Москве
  • Gettyimages.ru
  • © ABGlavin

«Давление на этой неделе будет скакать. Сегодня пройдёт нижнюю точку 725—728 мм. Со вторника пойдёт повышение, и к четвергу поднимется до 744—746 мм, чтобы в очередной раз упасть в пятницу и субботу. «Метеорологические качели» будут продолжаться всю неделю», — подчеркнул синоптик.

По его словам, температура тоже будет меняться.

«Сегодня к вечеру подойдут тёплый фронт и снег. Потом снег с дождём, завтра — 0…+2 °С. Потом мы попадаем в тыловую часть фронта, и на пару дней температура опустится. В среду — -1…-3 °С, -3…-5 °С в четверг. На дорогах гололедица. Что касается пятницы, то там снег с дождём и до +3°С», — поделился Шувалов.

Ранее синоптики рассказали, что на предстоящей неделе погода в Москве и области будет находиться в диапазоне от +1 °С до -5 °С

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