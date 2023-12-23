«Температура будет в районе нуля»: синоптики рассказали о погоде в Москве в последнюю неделю 2023 года

На предстоящей неделе погода в Москве и области будет находиться в диапазоне от +1 °С до -5 °С. При этом ожидаются осадки в виде снега, в том числе мокрого. По словам синоптиков, также в российской столице сохранится гололедица. Согласно предварительным прогнозам, новогодняя ночь в Москве будет умеренно морозной с небольшим снегом. Температура будет близка к климатической норме.

Заключительная неделя 2023 года в Москве и области пройдёт при небольших морозах, сообщили синоптики в разговоре с RT.

«На ближайшей рабочей неделе в столице и Московской области погода ожидается с небольшими морозами в ночные часы, а в дневные часы температура будет находиться около нулевой отметки. Гололедица нас не покинет», — заявил синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

По его словам, в понедельник в Москве ожидается -2...-4 °С, ночью примерно -3...-5 °С, будет облачно, пройдёт небольшой снег. Во вторник будет небольшое усиление ветра и незначительное повышение температуры. Днём столбики термометров установятся в районе отметок -1...+1 °С, ночью — -2...-4 °С. Также пройдёт мокрый снег.

«В среду по температуре разброс будет достаточно большой — от +3 до -2 °С. В ночные часы — околонулевая температура. Облачно с небольшими осадками. В четверг температура немного дёрнется к понижению — днём около -1 °С. Температура перейдёт через ноль к отрицательным значениям, что существенно усугубит обстановку на дорогах. Также выпадет снег. В конце недели — от -2...+3 °С с небольшими осадками в смешанной фазе», — пояснил он.

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При этом Ильин сообщил, что в новогоднюю ночь в Москве возможны гололедица и понижение температуры.

«В дневные часы 30—31 декабря температура в Москве снова повысится и будет колебаться от 0 до +2 °С. Но к вечеру 31 декабря снова начнёт понижаться и уже после 23:00 перейдёт через ноль к отрицательным значениям», — цитирует его «Вечерняя Москва».

По его словам, в ночь на 1 января в столичном регионе вновь подморозит, ожидается -1...-3 °С в Москве, до -5 °С — по Подмосковью.

«Если с 30 на 31 декабря ожидается оттепель, а в ночь с 31 декабря на 1 января — снова отрицательные температуры, то высока вероятность гололёда на дорогах», — добавил Ильин.

В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что на данный момент в Москве сильные морозы и снежная погода сменились оттепелями и активным снеготаянием.

«Я и мои коллеги склоняемся к тому, что новогодняя ночь в Москве будет умеренно морозной, по своей температуре близкой к климатической норме. То есть в момент боя курантов в Москве будет -4…-9 °С и местами будет идти небольшой слабый снег. Прогноз примерный. Чем ближе (к Новому году. — RT), тем прогнозы будут точнее. Но с сегодняшней точки зрения мы Новый год в столице видим вот таким. Возможно, завтра это изменится», — отметил собеседник RT.

РИА Новости

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Погодные аномалии в регионах РФ

Наряду с этим руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал RT о погодных аномалиях в регионах России. По его словам, волна тепла, которая практически неделю стоит на европейской территории страны, пошла дальше и принесла эти рекордные значения температуры.

«Вчерашний день принёс как минимум 40 температурных рекордов на территории от Поволжья до юга Западной Сибири. Были достигнуты максимумы температуры для 22 декабря. Эта аномалия превышает 12—14 °С по сравнению с климатической нормой. В список городов-рекордсменов вошли Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Омск, Курган, Магнитогорск, Елабуга, Уфа, Стерлитамак», — рассказал синоптик.

Он подчеркнул, что нынешний рекорд в некоторых городах значительно превышает предыдущие.

«В Екатеринбурге — больше чем на 2,5 °С, а в Тюмени и Тобольске — больше чем на 3 °С превышение над уровнем предыдущих рекордов. То есть в этой части (изменение температуры. — RT) можно отнести к экстремальному потеплению», — заключил Шувалов.