Синоптик: тепло с европейской территории России принесло рекордную температуру

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях в России.

Специалист отметил, что волна тепла, которая практически неделю стоит на европейской территории страны, пошла дальше и принесла эти рекордные значения температуры.

«Вчерашний день принёс как минимум 40 температурных рекордов на территории от Поволжья до юга Западной Сибири. Были достигнуты максимумы температуры для 22 декабря. Эта аномалия превышает 12—14 °С, по сравнению с климатической нормой. В список городов-рекордсменов вошли Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Омск, Курган, Магнитогорск, Елабуга, Уфа, Стерлитамак и можно продолжать и продолжать», — рассказал Шувалов.

Он добавил, что нынешний зафиксированный рекорд значительно превышает предыдущие рекорды в некоторых городах.

«В Екатеринбурге — больше чем на 2,5 °С, а в Тюмени и Тобольске больше чем на 3 °С превышение над уровнем предыдущих рекордов. То есть в этой части (изменение температуры. — RT) можно отнести к экстремальному потеплению», — заключил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве на выходные.