Синоптик Ильин спрогнозировал гололедицу в Москве в новогоднюю ночь

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что в новогоднюю ночь в Москве возможна гололедица и понижение температур.

«В дневные часы 30—31 декабря температура в Москве снова повысится и будет колебаться от 0 до +2 °С. Но к вечеру 31 декабря снова начнёт понижаться и уже после 23 часов перейдёт через ноль к отрицательным значениям», — сказал эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, в ночь на 1 января в столичном регионе вновь подморозит, ожидается -1...-3 °С в Москве, до -5 °С по Подмосковью.

«Если с 30 на 31 декабря ожидается оттепель, а в ночь с 31 декабря на 1 января снова отрицательные температуры, то высока вероятность гололёда на дорогах», — добавил Ильин.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили об ухудшении погоды в Ростовской области с 23 декабря.