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В Москве два исторических объекта отреставрируют по городской программе

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице два исторических здания общей площадью 1,3 тыс. кв. м арендовали по льготной ставке.
В Москве два исторических объекта отреставрируют по городской программе

Инвесторы были установлены в результате торгов. Они арендовали объекты по городской программе «1 рубль за кв. м в год» на срок 49 лет, информирует НСН.

Ефимов уточнил, что одно здание — это объект культурного наследия «Дом, в котором жил Николай Андреев в 1900—1932 годах», состоящий из трёх построек площадью более 800 кв. м, в Большом Афанасьевском переулке. Другое — образец деревянного зодчества конца XIX века — дом купца Виноградова во 2-м Крутицком переулке площадью более 530 кв. м.

«В течение пяти лет победители аукционов должны отреставрировать их, после чего смогут перейти на льготную ставку арендной платы», — уточнил вице-мэр.

Ранее сообщалось, что в Выборгском замке завершена реставрация зданий тюрьмы и арсеналов. Работы продолжались четыре года.

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