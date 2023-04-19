Серпентолог Асафьев призвал не пугать змей

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Ростовский серпентолог Яков Асафьев рассказал, что делать при встрече со змеёй.
Серпентолог Асафьев призвал не пугать змей
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«Начнём с того, что в нашем регионе почти все змеи не ядовитые. Ядовитая только одна — степная гадюка — она обитает в отдалённых от населённых пунктов сухих степях, и встретить её на своём дачном участке или в парке невозможно», — заявил он в беседе с rostovgazeta.ru.

Как считает эксперт, в середине апреля наиболее велика вероятность встречи с полозом, медянкой или ужом.

По словам Асафьева, главное — замереть и дать змее спокойно уползти.

«Не пытайтесь наступить на неё или напугать шумом — даже не ядовитая змея может попытаться атаковать», — добавил он.

Ранее руководитель группы научной и информационной поддержки, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в беседе с газетой «Известия» рассказал, что делать в случае укуса ядовитой змеи, а также ос или пчёл.

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