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В Москве задержали женщину, оставившую двухлетнего сына на улице ночью

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Представитель МВД России Ирина Волк сообщила в Telegram, что в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая оставила двухлетнего сына на улице ночью.
В Москве задержали женщину, оставившую двухлетнего сына на улице ночью
  • РИА Новости

Как отметила Волк, малыша в коляске заметила местная жительница и вызвала полицию на улицу Милашенкова.

«Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские увидели ожидавшую их местную жительницу. Она рассказала, что, выйдя ночью из подъезда, обратила внимание на неизвестную девушку с коляской. Молодая мама вела себя неестественно», — указывается в заявлении.

Уточняется, что, по словам местной жительницы, девушка передвигалась неуверенно и чуть не перевернула коляску. При этом позднее она села в машину и уехала, оставив на месте коляску с ребёнком.

Вскоре сотрудниками органов в районе Марфино был обнаружен автомобиль, на котором передвигалась девушка. В отношении задержанной составлены административные протоколы по ст. 12.8. и 12.3. КоАП России.

«Внятно пояснить свои действия правонарушительница не смогла. В сопровождении бабушки мальчик 2022 года рождения передан в медицинское учреждение», — добавила Волк.

Ранее прокуратура Москвы сообщила о гибели трёхлетней девочки в результате падения с девятого этажа.

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