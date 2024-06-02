В Москве трёхлетняя девочка умерла в результате падения с девятого этажа

Прокуратура Москвы сообщила о гибели трёхлетней девочки в результате падения с девятого этажа.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

По данным прокуратуры, на Реутовской улице малолетняя девочка опёрлась на москитную сетку, та не выдержала её веса и в итоге ребёнок выпал из окна квартиры девятиэтажного жилого дома.

После падения девочку экстренно госпитализировали, но, несмотря на все усилия врачей, она скончалась.

«Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности), на контроле в прокуратуре», — отмечается в заявлении.

Ранее в игровой зоне ТЦ на шоссе Энтузиастов в Москве часть аттракциона упала на мальчика.