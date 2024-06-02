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Прощание с Артуром Чилингаровым состоится 4 июня

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Прощание со скончавшимся депутатом Госдумы Артуром Чилингаровым пройдёт 4 июня.
Прощание с Артуром Чилингаровым состоится 4 июня
  • РИА Новости

«4 июня состоится прощание с депутатом Государственной думы, Героем Советского Союза, Героем России Артуром Николаевичем Чилингаровым», — говорится в Telegram Госдумы.

Уточняется, что церемония прощания пройдёт в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя (ул. Волхонка, 15).

Похороны Чилингарова состоятся на Новодевичьем кладбище в 12:00.

1 июня стало известно, что депутат Госдумы, исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров умер в возрасте 84 лет.

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