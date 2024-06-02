Сергей Игнашевич объявил об уходе с поста главного тренера «Балтики» после поражения от «Зенита» в суперфинале Кубка России.

«Я покидаю клуб. Думаю, мой цикл в «Балтике» закончен. Ещё будет время подвести итоги, но хочется сказать спасибо болельщикам «Балтики» и ребятам», — цитирует Игнашевича «Чемпионат».

«Балтика» уступила «Зениту» в суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:2.

Напомним, что калининградская команда покинула Российскую премьер-лигу и продолжит участие в Первой лиге.

44-летний специалист возглавил «Балтику» в 2021 году.

Ранее сообщалось, что «Зенит» впервые в своей истории оформил требл.