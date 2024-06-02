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Гладков: три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Белгородской области

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что три человека пострадали в результате атаки украинского беспилотника в Шебекинском городском округе региона.
Гладков: три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Белгородской области
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

«Над селом Вознесеновка нашей системой ПВО сбито несколько воздушных целей. В результате падения суббоеприпасов с последующей детонацией пострадали три мирных жителя», — написал он.

Уточняется, что они были госпитализированы. Одна из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, а двое других получивших ранения после оказанной медицинской помощи были отпущены домой.

Также атака привела к повреждению зданий.

Ранее сообщалось, что украинский БПЛА атаковал автозаправку в Каховке Херсонской области.

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