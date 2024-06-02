Гладков: три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Белгородской области
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram.
«Над селом Вознесеновка нашей системой ПВО сбито несколько воздушных целей. В результате падения суббоеприпасов с последующей детонацией пострадали три мирных жителя», — написал он.
Уточняется, что они были госпитализированы. Одна из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, а двое других получивших ранения после оказанной медицинской помощи были отпущены домой.
Также атака привела к повреждению зданий.
Ранее сообщалось, что украинский БПЛА атаковал автозаправку в Каховке Херсонской области.