Украинский БПЛА атаковал автозаправку в Каховке Херсонской области

ВСУ атаковали автозаправку в Каховке Херсонской области при помощи беспилотника.

Об этом в своём Telegram-канале рассказал глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

«Прилёт по автозаправкам. Зеленский и его бандиты из ВСУ уничтожают мирное население. Парализуют социальную жизнь», — написал Филипчук.

По информации администрации округа, при атаке со стороны ВСУ никто из мирных граждан не пострадал, передаёт ТАСС.

Ранее два человека погибли в результате ударов ВСУ по Херсонской области.