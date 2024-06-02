Украинский БПЛА атаковал автозаправку в Каховке Херсонской области
- РИА Новости
Об этом в своём Telegram-канале рассказал глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
«Прилёт по автозаправкам. Зеленский и его бандиты из ВСУ уничтожают мирное население. Парализуют социальную жизнь», — написал Филипчук.
По информации администрации округа, при атаке со стороны ВСУ никто из мирных граждан не пострадал, передаёт ТАСС.
Ранее два человека погибли в результате ударов ВСУ по Херсонской области.