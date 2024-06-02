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Сенатор Джабаров поддержал отказ Саудовской Аравии ехать на саммит по Украине

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров положительно оценил решение Саудовской Аравии отказаться от участия в саммит по Украине в Швейцарии.
Сенатор Джабаров поддержал отказ Саудовской Аравии ехать на саммит по Украине
  • РИА Новости

«Если это подтвердится, это разумное решение, ничего здесь сверхъестественного нет», — сказал сенатор в разговоре с «Лентой.Ру».

Он отметил, что данный конфликт между Украиной и Россией, а потому странно пытаться урегулировать ситуацию без участия одной из сторон.

«Я думаю, пример Саудовской Аравии сподвигнет некоторые другие страны задуматься, посылать ли им туда своих представителей», — указал сенатор, выразив также мнение, что даже если государства и пошлют своих представителей, то они будут невысокого уровня.

Ранее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия отказалась от участия в конференции по Украине в Швейцарии. Причиной отказа стало отсутствие России на саммите.

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