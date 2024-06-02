Британский аналитик Меркурис: на Украине подорвали крупнейшее хранилище газа

Британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube заявил, что российские войска подорвали крупнейшее хранилище газа.

«Помимо атаки на остатки теплоэнергетической системы, которая и без того уже серьёзно повреждена, похоже, конкретной целью также стало крупное подземное хранилище природного газа, где хранит газ и ЕС», — указал он.

По его словам, это самый большой комплекс для хранения газа в Европе.

«Думаю, даже во всём мире», — отметил Меркурис.

Вместе с этим аналитик выразил мнение, что на фоне всей данной ситуации российская сторона уже построила множество крупных газовых хранилищ на своей территории.

Ранее сообщалось, что в Харьковской и Волынской областях Украины были повреждены газопроводы.