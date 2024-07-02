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Более 100 человек погибли во время давки на религиозном фестивале в Индии

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По меньшей мере 107 человек погибли во время давки на религиозном мероприятии в городе Хатрас штата Уттар-Прадеш в Индии.
Более 100 человек погибли во время давки на религиозном фестивале в Индии
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет The Hindustan Times со ссылкой на полицию штата.

Как сказано в материале, происшествие произошло после обращения религиозного проповедника Бхоле Бабы. Один из выживших рассказал, что давка произошла, когда мероприятие закончилось и люди начали покидать место собрания.

«На месте собралась огромная толпа последователей. Выхода не было, все повалились друг на друга, и началась давка», — сказал он.

Он уточнил, что, когда попытался выйти, снаружи были припаркованные мотоциклы, которые преградили путь.

По меньшей мере 107 человек погибли, некоторые потеряли сознание.

Причина происшествия выясняется.

В марте в Иране в ходе предновогоднего празднества Чахаршанбе-Сури пострадали 2100 человек, ещё 14 погибли.

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