В ходе предновогоднего празднества Чахаршанбе-Сури в Иране погибли 14 человек
Об этом информирует Mehr.
Отмечается, что 413 человек были экстренно госпитализированы, 1616 человек самостоятельно обратились в медцентры.
Ещё 71 пострадавшему помощь была оказана на месте.
Чахаршанбе-Сури — древний праздник огня в канун Нового года в Иране — Ноуруза. По традиции вечером иранцы разводят костры на улицах и прыгают через них. Современные обычаи включают в себя использование бытовой пиротехники.
В ноябре четыре человека погибли в ходе давки на фестивале в Индии.