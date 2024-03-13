В ходе предновогоднего празднества Чахаршанбе-Сури в Иране погибли 14 человек

В Иране в ходе предновогоднего празднества Чахаршанбе-Сури пострадали 2100 человек, ещё 14 погибли.

Об этом информирует Mehr.

Отмечается, что 413 человек были экстренно госпитализированы, 1616 человек самостоятельно обратились в медцентры.

Ещё 71 пострадавшему помощь была оказана на месте.

Чахаршанбе-Сури — древний праздник огня в канун Нового года в Иране — Ноуруза. По традиции вечером иранцы разводят костры на улицах и прыгают через них. Современные обычаи включают в себя использование бытовой пиротехники.

В ноябре четыре человека погибли в ходе давки на фестивале в Индии.