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В ходе предновогоднего празднества Чахаршанбе-Сури в Иране погибли 14 человек

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В Иране в ходе предновогоднего празднества Чахаршанбе-Сури пострадали 2100 человек, ещё 14 погибли.

Об этом информирует Mehr.

Отмечается, что 413 человек были экстренно госпитализированы, 1616 человек самостоятельно обратились в медцентры.

Ещё 71 пострадавшему помощь была оказана на месте.

Чахаршанбе-Сури — древний праздник огня в канун Нового года в Иране Ноуруза. По традиции вечером иранцы разводят костры на улицах и прыгают через них. Современные обычаи включают в себя использование бытовой пиротехники.

В ноябре четыре человека погибли в ходе давки на фестивале в Индии.

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