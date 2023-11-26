Press Trust of India: четыре человека погибли в ходе давки на фестивале в Индии
- AP
Об этом пишет Press Trust of India со ссылкой на полицию и местные власти.
В материале сказано, что давка произошла после того, как участники фестиваля побежали в один из залов университета по лестнице из-за ливней на улице.
«Четыре студента, два мальчика и две девочки, погибли», — пишет агентство.
Более 60 человек госпитализировали.
Ещё четыре студента — в критическом состоянии.
22 ноября газета Hindustan Times сообщила, что в индийском штате Уттар-Прадеш на свадьбе произошла массовая драка из-за нехватки десерта.