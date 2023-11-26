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Press Trust of India: четыре человека погибли в ходе давки на фестивале в Индии

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В результате давки во время музыкального фестиваля в университете города Кочин индийского штата Керала погибли четыре человека, свыше 60 пострадали.
Press Trust of India: четыре человека погибли в ходе давки на фестивале в Индии
  • AP

Об этом пишет Press Trust of India со ссылкой на полицию и местные власти.

В материале сказано, что давка произошла после того, как участники фестиваля побежали в один из залов университета по лестнице из-за ливней на улице.

«Четыре студента, два мальчика и две девочки, погибли», — пишет агентство.

Более 60 человек госпитализировали.

Ещё четыре студента — в критическом состоянии.

22 ноября газета Hindustan Times сообщила, что в индийском штате Уттар-Прадеш на свадьбе произошла массовая драка из-за нехватки десерта.

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